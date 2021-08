Il leader dei Cinque Stelle: "Nessuno si permtta di dire che vogliamo trascurare il Sud"

(LaPresse) “Svolta nordista del M5S? Grande fraintendimento, una sciocchezza grande. Non permetto che ci sia questa interpretazione”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, a Salerno, per un’iniziativa con la candidata sindaco, civica appoggiata dal M5S, Elisabetta Barone. “Una grande sciocchezza – ribadisce l’ex premier -. Come M5S abbiamo ammesso di aver commesso errori nel dialogo con il Nord e questo non significa che non si guarda al Sud. Nessuno si permetta di dire che il M5S con quanto fatto al governo, fiscalità di vantaggio per il Sud, imprenditoria femminile e giovanile, contratti istituzionali di sviluppo. Nessuno si permetta di dire – rimarca Conte – che il M5S vuole trascurare il Sud. Dobbiamo guardare a tutto il Paese che si rilancia tutto insieme” conclude il leader dei grillini.

