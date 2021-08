Il leader del Movimento 5 Stelle: "E' l'unica possibilità per non distruggere il lavoro di 20 anni"

(LaPresse) “L’unica possibilità che abbiamo per non distruggere il lavoro di 20 anni è mantenere un dialogo serrato e costante con il nuovo emirato islamico e far capire loro che da soli non si va da nessuna parta”. Così Giuseppe Conte, leader del M5S, a Salerno per un’iniziativa con Elisabetta Barone la candidata sindaco nella lista civica appoggiata dai Cinque Stelle. “Non basta il commercio di oppio e le miniere minerali serve una rete per la quale occorrono sostegni finanziari ed economici e il know-how delle Ong” ha spiegato l’ex premier.

“In questo momento è prioritario non solo per l’Italia ma per la comunità internazionale tutta creare corridoi umanitari per mettere in sicurezza tutti quelli in pericolo”, ha detto ancora Conte che ha poi specificato: “C’è un dovere morale, chi ha lavorato con l’occidente, con la comunità internazionale, le persone che si sono esposte, vanno messe in sicurezza subito. Va consentito alle persone di lasciare paese”.

