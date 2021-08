Il presidente della Regione facente funzioni replica a De Magistris: "Arrabbiato per parole di qualche cretino, da noi aiuti sostanziosi"

Nino Spirlì conferma la gravità della situazione incendi in Calabria ma respinge al mittente le critiche arrivate sulla gestione dell’emergenza. “Dalla Regione sono arrivati aiuti sostanziosi, sono addolorato e arrabbiato per queste polemiche pre-elettorali che qualche cretino, fintamente politico, sta iniziando a far montare”, ha dichiarato martedì il presidente facente funzioni della Calabria parlando da Diamante, in provincia di Cosenza. Il riferimento è a Luigi De Magistris, candidato alla prossime elezioni regionali calabresi, il quale ha fatto appello al governo affinché intervenga per risolvere l’emergenza incendi, “tenuto anche conto – le parole del sindaco di Napoli – che la situazione istituzionale e politica regionale è fuori controllo”.

