Il candidato presidente del centrodestra: "Liste inviate all'Antimafia prima che vengano depositate"

(LaPresse) Roberto Occhiuto, Matteo Salvini e Nino Spirlì insieme a Diamante, in provincia di Cosenza, martedì 10 agosto. “Il centrodestra è unito qui e nel resto del Paese”, assicura il deputato di Forza Italia e candidato governatore della Calabria a margine di un evento elettorale col leader della Lega e il presidente facente funzioni. “Abbiamo presentato le liste alla Commissione Antimafia, non è vero che la Calabria è solo ‘Ndrangheta, è tante risorse che vanno valorizzate e per farlo bisogna essere credibili ed evitare ogni compromissione col malaffare”, ha aggiunto Occhiuto. “Per questo abbiamo chiesto alla Commissione Antimafia di valutare le liste prima che siano depositate”, prosegue il capogruppo azzurro alla Camera.

