(LaPresse) – Il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Caserta alla caserma Ferrari Orsi, della brigata bersaglieri Garibaldi, fra gli hub vaccinali più efficienti d’Italia. A margine dell’iniziativa Salvini non ha esitato, con la stampa, a commentare i temi più caldi della settimana politica. Sull’immigrazione ha sottolineato: “Gli sbarchi clandestini sono in aumento è bene che la ministra Lamorgese si dia una mossa, i numeri sono disastrosi”.

