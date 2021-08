Il leader leghista: "Le medaglie olimpiche? Gioie che non c'entrano con la politica"

(LaPresse) – “Apertura su Ius Soli? No. L’Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze con la norma vigente, non si capisce perché il Pd abbia questa priorità, per me le priorità sono lavoro, scuola e salute, non lo Ius Soli o la legge elettorale . Qui compi 18 anni e scegli che cittadinanza chiedere, non cambia nulla”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita alla caserma Ferrari-Orsi della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta. “Le medaglie olimpiche? 40 gioie che non c’entrano con la politica”

