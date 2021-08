Plebiscito alla consultazione online per l'ex premier

(LaPresse) Un plebiscito per Giusppe Conte, eletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 92,8% delle preferenze alla consultazione online sulla piattaforma Skyvote. “Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica”, promette l’ex premier che da settembre sarà in tour in tutta Italia.

