“Perché l’economia italiana continui ad andare bene, è il messaggio che voglio lanciare chiaramente e lo dico a tutti noi, a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in un saluto informale con la stampa prima della pausa estiva. “Ieri ho ringraziato tutti i ministri per la determinazione avuta in questi sei mesi di governo per disegnare l’agenda e implementarla – ha aggiunto Draghi – Dobbiamo tenere presente che tra due settimane ci vuole la stessa determinazione se non maggiore per affrontare le sfide, i problemi, le risposte che dobbiamo dare a problemi urgenti e gravi. A parte la ripresa della scuola in presenza, la continuazione della campagna vaccinale, ho detto che non voglio celebrare successi ma va detto, l’Italia ha inoculato più dosi per 100abitanti di Francia, Germania, Usa, occorre che questo sforzo continui”.

La sicurezza sul lavoro

“Ci sono tutti i problemi che riguaardano il lavoro, c’è stata una riunione con il ministro del lavoro, c’è una cosa che sta a cuore a tutti noi e a me in particolare: cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione inaccettabile sul piano della sicurezza sul lavoro” ha aggiunto Draghi.

