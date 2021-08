Il leader della Lega a Milano: "Alle comunali votare con gli occhi aperti"

(LaPresse) – “Il tema immigrazione è nei numeri: tra il pomeriggio e la notte sono sbarcati più di 700 immigrati irregolari e altri 800 sono a bordo di due navi, una francese e una tedesca. Non penso che, dopo il Covid, ci si possa permettere 1500 sbarchi al giorno”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al banchetto di raccolta firme per i referendum sulla giustizia a Milano dove era insieme al candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.

Salvini: “Problema anche sanitario”

“Mentre si chiede il Green pass per andare in pizzeria, ci sono persone che sbarcano da Paesi non vaccinati che, spesso e volentieri, scappano dai centri e girano. È un problema anche sanitario, oltre che economico, sociale e culturale”. Poi l’esortazione sulle comunali nel capoluogo lombardo: “I milanesi votino con gli occhi aperti, vadano a rileggersi le promesse di Sala 5 anni fa e guardino quante sono state mantenute. Ha rallentato i progetti”.

