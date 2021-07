(LaPresse) Un videomessaggio augurale per celebrare il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo hanno realizzato le atlete e gli atleti dell’Italia Team radunatisi oggi pomeriggio a Tokyo prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La squadra italiana, guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, e col Capo Missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre canzone “Tanti auguri a te”, dedicandola al Capo dello Stato che proprio oggi festeggia i suoi 80 anni. Al termine del messaggio, il plurimedagliato olimpico Aldo Montano ha lanciato il tradizionale grido collettivo di esultanza “Hip Hip urrà” dedicato al Presidente Mattarella. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata