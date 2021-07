Il candidato sindaco del centrodestra: "Primo vero segnale sulla Giustizia in questo Paese"

(LaPresse) “Il referendum è il primo vero segnale sulla Giustizia in questo Paese, io di giustizia un po’ me ne intendo e sto dicendo da anni che bisogna intervenire in maniera radicale perché quella riforma è il presupposto per tutto il resto”. Queste le parole del candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca, intervenuto al gazebo per la raccolta firme sulla riforma giustizia assieme al leader della Lega, Matteo Salvini. “Se vogliamo crescere e andare avanti dobbiamo averfe una giustizia rapida e che sia davvero giusta”, ha concluso Maresca.

