Il certificato anche per ristoranti al chiuso. Non riaprono le discoteche

(LaPresse) – Il Consiglio dei ministri vara il nuovo decreto Covid. Il Green Pass dal 5 agosto sarà obbligatorio per entrare nei ristoranti e nei bar al chiuso oltre che per concerti, eventi sportivi e teatri. Non sarà invece necessario per consumare al bancone. Le discoteche restano chiuse. Lo stato d’emergenza dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. Terapie intensive al 20% e al 30% per i reparti ordinari per diventare zona arancione e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.Sono 5.057 nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid su 219.778 tamponi e 15 i morti. Inalterati (158) i posti letto occupati nelle intensive.

