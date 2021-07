La leader di Fdi: "Misura inutile ma se si mette ai ristoranti bene anche ai parlamentari"

(LaPresse) “Se si mette per i ristoranti non sarò io a dire che non va messo ai parlamentari, il problema è che io non sono d’accordo sull’utilizzo del green pass per fare qualcosa di diverso da quello per cui nasceva, ovvero favorire il turismo, l’economia e la libera circolazione delle persone”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando a margine di un’iniziativa a Roma a Piazza Vittorio: “Il Green Pass sta diventando un’altra cosa, uno strumento di discriminazione sanitaria, secondo me è molto inefficace e si sta usando in maniera totalmente sbagliata”, ha dichiarato Meloni.

