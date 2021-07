La leader di FdI: "La Lega? Costretti a subire scelte della sinistra"

(LaPresse) “Io continuo a non essere d’accordo, sono misure irragionevoli e sono semplicemente la cosa più facile che il governo può fare”, così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando a margine di un’iniziativa a Roma a Piazza Vittorio. “Il consenso della Lega? Apprezzo il loro tentativo di battersi ma gli altri hanno la meglio. Io lo avevo detto che in un Parlamento in mano alla sinistra ed era inevitabile che il governo sarebbe andato sulle scelte degli altri?”, ha aggiunto Meloni.

