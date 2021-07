“Serve il gioco di squadra, il tuo collega di partito è il tuo competitor perché in ogni partito bisogna cercare di eccellere", ha aggiunto

(LaPresse) “Le tensioni nel centrodestra? Se il centrodestra passa all’ala e poi il centravanti fa al goal non c’è nessuna tensione” Lo ha detto Paolo Berlusconi presidente del Monza Calcio e fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi, ad un evento organizzato a Milano da Forza Italia in sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. “Serve il gioco di squadra, il tuo collega di partito è il tuo competitor perché in ogni partito bisogna cercare di eccellere. Tra partiti diversi le sensibilità sono diverse, su alcuni temi si va d’accordo, su altri un po’ meno e poi si deve fare la sintesi. Alla fine le persone intelligenti fanno la sintesi”, ha concluso Berlusconi.

