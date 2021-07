La leader di Fdi: "Noi più di tutti cerchiamo di tenere unita la coalizione"

(LaPresse) – Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro ‘Io sono Giorgia’ a Roma parla della situazione del centrodestra. “Lo stato di salute del centro destra? Stiamo cercando un vaccino. Sicuramente quello che è accaduto ha lasciato un segno. Io penso non ci sia un partito che più di Fdi fa di tutto per tenere unita la coalizione, continueremo a farlo”, afferma la leader di Fratelli d’Italia. “Non so se sono trabocchetti, sicuramente sono scelte sbagliate dovute a miopia. Non so se sono trabocchetti, sicuramente sono scelte sbagliate dovute a miopia. Ci sono decine di milioni di italiani che vogliono il centro destra unito e compatto e credo ci si dovrebbe concentrare su questo. Non vedo sempre questo. Quando vedo partiti alleati che applaudono il Pd perchè attacca un membro di Fratelli d’Italia francamente non capisco”, prosegue Meloni.

