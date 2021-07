In un video su Facebook l'ex presidente del Consiglio: "Da oggi potete leggere lo statuto, non possiamo lasciar cancellare le nostre riforme"

“Il M5S finalmente riparte con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, anche di stanchezza, ma abbiamo saputo superarli lasciandoceli alle spalle. A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione”. Così l’ex premier Giuseppe Conte in un discorso trasmesso in diretta su Facebook.

“Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5S soffia ancora. E’ il vento delle battaglie che verranno, quelle ancora da vincere, il vento che spazza via nubi e incomprensioni” ha aggiunto l’ex premier. “Nello Statuto ci saranno quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune – aggiunge -: la piena agibilità politica del presidente del Movimento, una chiara separazione fra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico”.

“Gli iscritti avranno un ruolo sempre più centrale. Questo nuovo corso partirà da gruppi territoriali e forum tematici. Le proposte elaborate da gruppi e forum saranno valorizzate – aggiunge Conte -. Ci sarà infatti un Comitato nazionale progetti che a tempo pieno li esaminerà. Sarà questo anche un modo per valorizzare e rilanciare quel grande progetto civico e politico nato 12 anni fa dalle intuizioni e dalla passione di Grillo e Casaleggio”.

“Nel 2018 il Movimento ha ottenuto la fiducia di oltre 10 milioni di italiani ed è diventato la prima forza politica in Parlamento grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso. E che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto per la democrazia, di rispetto degli elettori, ed è una questione di coerenza, fondamentale per alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Movimento” sottolinea Conte.

Il discorso si attendeva da giorni, soprattutto da quando il capo in pectore del M5s Giuseppe Conte e il suo fondatore – Beppe Grillo – hanno trovato un accordo dopo gli screzi dacìvanti ad una spigola. “Care amiche, cari amici, collegatevi alle 18.30: presenterò il progetto di rinnovamento del Movimento 5 stelle“, aveva scritto in un post su Instagram l’ex premier, Giuseppe Conte.

