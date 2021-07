Così il leader della Lega dopo l'incontro con il presidente del Movimento per la Vita

(LaPresse) “Cda Rai? Ha votato il Parlamento. Le nomine le ha fatte il presidente Draghi e mi fido di Draghi”. Meloni stia tranquilla, “il consigliere della Lega garantirà pluralismo per tutti. Quando vota il Parlamento per me ha ragione il Parlamento” . Matteo Salvini dopo l’incontro con il presidente del Movimento per la Vita.

