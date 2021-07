Il senatore sull'esclusione di Fdi: "Se qualcuno vuole affossare il centrodestra lo dica"

(LaPresse) – “Non è mai accaduto che l’opposizione venga esclusa da tutti gli organi di garanzia. Quanto accaduto per la Rai non ha precedenti. Questo richiede l’intervento di Mattarella e della sua moral suasion e di Draghi che speriamo non faccia come Ponzio Pilato. Se qualcuno vuole affossare il centro destra lo dica chiaramente. Salvini? Non faccio nomi di persone o di partiti ma se per salvare questo governo si vuole impedire agli italiani di tornare al voto noi non ci siamo”. Così Ignazio La Russa in una conferenza stampa di denuncia dell’esclusione di Fratelli d’Italia dalla composizione del Cda della Rai.

