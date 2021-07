Il vicepresidente della Camera e deputato di FdI a proposito del Cda Rai

“E’ stato un triste episodio quello che ha visto il Parlamento protagonista sulla nomina dei consiglieri di amministrazione della Rai. Con la votazione di ieri è stata infranta una lunga tradizione. Noi siamo in ansia e preoccupati, non per le poltrone, ma per il rispetto dell’equilibrio della democrazia italiana”. E’ quanto dichiara Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FdI, nel corso di una conferenza stampa sul rinnovo del Cda Rai. “Se non c’è pluralismo dell’informazione difficilmente ci può essere democrazia – ha aggiunto -. Penso che sia necessario un intervento da parte delle massime autorità italiane per ristabilire una forma di equilibrio, nel perimetro delle garanzie democratiche e costituzionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata