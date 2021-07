Assente la leader del partito, Giorgia Meloni

(LaPresse) I parlamentari e i senatori di Fratelli d’Italia hanno organizzato un flash mob davanti al Senato in Piazza San Luigi dei Francesi, a Roma, contro il Ddl Zan. Assente la leader del partito, Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia presenta una pregiudiziale di incostituzionalità, perché riteniamo che questa legge vada oltre i principi, contro i principi della nostra Costituzione, che garantisce la libertà di opinione e di pensiero”, ha dichiarato il senatore di FdI Ignazio La Russa. “Se passasse questa legge, io non potrei dire, per esempio, che non mi piace che una coppia, legittima, dello stesso sesso, possa adottare un bambino. Sarei punito col carcere”, ha proseguito La Russa.

