L'ex premier protetto da un cordone di forze dell'ordine

(LaPresse) – Protesta dei disoccupati napoletani all’arrivo di Matteo Renzi in città per la presentazione del suo libro, il ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre’ si è riunito all’esterno del teatro Augusteo per protestare e chiedere occupazione con cori e striscioni. “La rovina dell’Italia siete voi” hanno gridato all’indirizzo dell’ex premier che è stato protetto da un cordone di forze dell’ordine.

