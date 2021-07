Il primo appuntamento in agenda per ministri e governatori delle banche centrali è il simposio sulla tassazione

L’arrivo all’Arsenale di Venezia delle prime delegazioni per il G20 dell’Economia. Tra i primi a raggiungere la città lagunare, il ministro dell’Economia italiano Daniele Franco, seguito dal Commissario europeo Paolo Gentiloni. Arrivata anche la segretaria al Tesoro Usa Janet Jellen e la governatrice della Bce Christine Lagarde. Il primo appuntamento in agenda per ministri e governatori delle banche centrali è il simposio sulla tassazione.

