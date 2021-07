Riforma approvata con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astensioni

Con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astensioni, l’aula del Senato ha approvato il ddl costituzionale di modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica, che porta a 18 anni l’età minima per votare i rappresentanti a Palazzo Madama.

“Con il via libera definitivo al ddl costituzionale che abbassare da 25 a 18 anni l’età dell’elettorato attivo per il Senato si compie un‘importante passo, atteso da anni: finalmente le ragazze e i ragazzi che diventano maggiorenni saranno pienamente e attivamente coinvolti, attraverso il diritto di voto anche per il Senato, nella partecipazione alla vita democratica del nostro Paese. Nello stesso tempo si archivia definitivamente l’anomalia di maggioranze diverse tra Camera e Senato“, così in una nota la senatrice Pd Valeria Fedeli.

Per il M5S “continua il percorso di innovazioni puntuali alla nostra Costituzione inaugurato in questa legislatura dal MoVimento 5 Stelle: con il sì definitivo di Palazzo Madama per l’estensione ai diciottenni del voto per i rappresentanti del Senato, saniamo un anacronismo che caratterizzava in negativo il nostro Paese e coinvolgiamo a pieno oltre 4 milioni di giovani nel processo democratico”.

Dopo questa modifica costituzionale, dall’opposizione ora si punta all’elezione diretta del Capo dello Stato: “Fratelli d’Italia ha votato a favore di questa riforma perché non ci siamo mai tirati indietro nelle sfide di rinnovamento, alle quali abbiamo sempre approcciato con una visione organica. Il che significa però, che non si può prescindere da un presupposto fondamentale che va introdotto nella Costituzione accanto alla riduzione del numero dei parlamentari e accanto alla maggior partecipazione dei giovani: l’elezione diretta del Capo dello Stato” così il senatore di Fratelli D’Italia Achille Totaro. “Tuttavia crediamo che questa sia una riforma giusta a metà. Da sempre ne parliamo, la destra lo fa da quando Giorgia Meloni, allora Ministro della Gioventù, portò all’attenzione dell’Aula la necessità del coinvolgimento dei giovani nella vita politica, con l’abbassamento – in quella proposta di legge si parlava di equiparazione – dell’età per votare e per essere votati. Se vogliamo infatti che i giovani rappresentino in Parlamento anche quel pezzo di società, e quindi il futuro, la speranza e l’ambizione di questa Nazione, non basta questa piccola riforma ma è necessario che possano anche essere eletti” conclude il senatore Totaro.

