Così l’ex sindaco di Milano sul candidato del centrodestra

(LaPresse) “Ottima decisione, auguri. Viva Bernardo sindaco”. Così l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. “Io sono solo contento se mi lasciano in pace perché la campagna elettorale è una grande fatica, la facevo a chi me l’ha chiesta come piacere, per gratitudine e riconoscenza. Se posso starmene tranquillo sono felice. Non credo farò una lista, ci sono un po’ di complicazioni”, ha concluso Albertini.

