(LaPresse) Il Governo arriva a fine legislatura o cade sulla strada del Quirinale? “Questo ovviamente non dipende da me. Io mi auguro che si possa completare la legislatura. Abbiamo ottenuto i fondi ora dobbiamo spenderli con le riforme. Se l’Italia prende degli impegni e poi si dimostra instabile a pagare non sono i politici ma i cittadini. Serve responsabilità, dobbiamo essere credibili. Se noi cambiamo un altro Governo, se ci sarà un’altra crisi ci diranno ‘è la solita Italia, instabile e inaffidabile e abbiamo sbagliato a fidarci‘. In questo momento invece siamo credibili”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio intervenendo all’evento Alis a Sorrento.

