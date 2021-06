I commenti sulla tensione tra il fondatore e l'ex premier

“Il Movimento è nostro, non è né di Grillo né di Conte“. Così Pietro Lorefice, arrivando alla riunione dei senatori M5S in piazza della Minerva per discutere del futuro del Movimento. “Non dite mai ‘mai'” aggiunge la senatrice pentastellata Patty L’Abbate. Chiuso nel silenzio invece il capogruppo Ettore Licheri.

