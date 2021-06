Il confronto dopo la cabina di regia sul blocco dei licenziamenti che scade domani

Il premier Mario Draghi incontra i leader di Cgil, Cisl e Uil dopo la cabina di regia di ieri sul blocco dei licenziamenti. Il governo ha deciso lo sblocco a partire dal primo luglio, per l’industria manifatturiera ed edilizia con l’eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda). Possibile un decreto già nel Consiglio dei ministri di domani. All’incontro con il premier e i ministri del Lavoro e dell’Economia, ci sono i segretari generali delle tre sigle confederali: Maurizio Landini per la Cgil, Luigi Sbarra per la Cisl e Pierpaolo Bombardieri per la Uil.

Uil:”Attuale proposta non soddisfa”

‘Siamo a Palazzo Chigi per affrontare con Draghi il nodo dello sblocco dei licenziamenti. L’attuale proposta non ci soddisfa. L’incontro è iniziato da poco’. Cosi la Uil su Twitter.

L’incontro sospeso e poi ripreso

L’incontro è stato sospeso dopo circa un’ora di confronto. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, la pausa sarebbe stata chiesta dell’esecutivo guidato dal premier Mario Draghi dopo alcune indicazioni arrivate da Cgil, Cisl e Uil. Dopo una ventina di minuti di stop l’incontro è ripreso.

