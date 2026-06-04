Maturità 2026, attesi i nomi dei commissari esterni

Manca poco alla Maturità 2026. La data si avvicina e i preparativi giungono al termine. Tra le notizie più attese da migliaia di studenti, la composizione delle commissioni. Oggi, 4 giugno, dovrebbero essere svelati i nomi dei commissari esterni sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con delle novità rispetto al passato.

La commissione: le novità per la maturità 2026

Una delle novità della Maturità 2026 riguarda proprio la commissione. Composta da 7 membri fino all’anno scorso (sei commissari e un presidente), quest’anno la commissione compare in formazione ridotta. Saranno presenti, infatti, solo 5 componenti, suddivisi in questo modo:

Un presidente

Due commissari esterni

Due commissari interni

Vengono quindi “tagliati”, rispetto al 2025, un membro esterno e uno interno. La commissione si insedierà il 16 giugno, due giorni prima della prima prova di italiano, prevista per mercoledì 18 alle 8,30.

Commissari esterni: come consultare l’elenco

Non appena il sito sarà aggiornato e il ministero renderà pubbliche le nomine a commissari esterni, sarà possibile consultare gli elenchi, a questa pagina (nella mattinata, ancora in manutenzione). Per conoscere i commissari esterni di una specifica classe, basterà selezionare “Cerca la commissione” e, tra i filtri di ricerca, impostare la scuola, la provincia o l’area metropolitana e il comune di riferimento.

Formazione per i commissari

La riforma del nuovo esame di maturità voluta dal ministro Valditara introduce un corso di formazione rivolto a tutti i commissari, con iscrizioni aperte dal 13 maggio scorso fino al prossimo 30 settembre. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, chi avrà in curriculum il corso godrà di un titolo preferenziale nella selezione a commissario.