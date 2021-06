Il segretario generale della CGIL: "Aspettiamo la cabina di regia"

(LaPresse) “Abbiamo ribadito le nostre posizioni anche a Forza Italia. Ci è stata confermata la cabina di regia tra le forze di maggioranza, che affronterà anche il tema dei licenziamenti. Per noi è prioritario allungare a ottobre il blocco, facendo in modo che le imprese usino la cassa integrazione ordinaria come strumento alternativo ai licenziamenti”. Cosi il leader della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro con Forza Italia.

“Abbiamo fatto presente le altre nostre proposte e ribadito la necessità di un confronto con le forze sociali e l’occasione del Pnrr è troppo importante per essere sprecata. La delegazione di Forza Italia ci ha ribadito che affronterà questa discussione in cabina di regia e ha accolto positivamente l’uso di di strumenti alternativi, ma ser ve un livello livello di confronto formale. Valuteremo l’evoluzione della situazione”, ha aggiunto Landini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata