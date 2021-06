Passeggiata in città per i leader e le delegazioni

(LaPresse) I ministri degli Esteri arrivano a Matera per il G20. All’incontro partecipano trentadue ministri e i capi delegazione che sono arrivati nella città lucana in treno e hanno poi raggiunto il luogo del vertice passeggiando per le vie della città.

