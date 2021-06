Il leader leghista a Chiomonte in visita al cantiere

“Sono qui per rendere i dovuti onori a ingegneri, architetti, donne e uomini delle forze dell’ordine, che stanno dando l’esempio di cos’è l’Italia, l’igegno italiano”.Così il leader della Lega Matteo Salvini dal cantiere del Tav di Chiomonte dove questa mattina era in visita. “Sarà non solo Alta velocità, viaggiare in sicurezza, rispetto del territorio – ha aggiunto – La Lega è entrata nel governo anche per sbloccare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata