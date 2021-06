(LaPresse) In tema migranti “è stata una sessione che ci ha visto soddisfatti. Naturalmente poi bisognerà mettere in atto tutti gli impegni di politica che sono espressi nel comunicato finale” ma “devo registrare con soddisfazione il fatto che tutto quello che abbiamo chiesto è stato accolto rapidamente”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa la termine del Consiglio Ue. “Il mio obiettivo non era ottenere un accordo sui ricollocamenti. Tutto quello che avevo visto nelle settimane passate mi diceva che non era possibile avere accordo per noi conveniente. Chiaro che è possibile avere un accordo, ma deve essere nell’interesse italiano”, ha aggiunto, ” l’obiettivo era avere un coinvolgimento significativo, massiccio dell’Ue nel nord Africa, nel centro Africa e nelle zone che manifestano instabilità”.

