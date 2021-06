Il presidente della Camera non si esprime sulle tensioni interne al Movimento di cui fa parte

(LaPresse) Roberto Fico non si esprime sulle tensioni interne al Movimento 5 Stelle. “Non dico niente per ora”, ha detto il presidente della Camera ai giornalisti che a Pozzuoli, in provincia di Napoli, gli chiedevano un commento sulle parole di Beppe Grillo su Giuseppe Conte. Secondo indiscrezioni l’ex premier sarebbe pronto a lasciare il Movimento.

