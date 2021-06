Nel tweet di palazzo Chigi la lettera firmata da 16 capi di Stato europei in occasione della celebrazione della giornata internazionale dell'orgoglio lesbico, bisessuale e transgender

“L’odio, l’intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché, oggi e ogni giorno, sosteniamo la diversità e l’uguaglianza LGBTI in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un’Europa di uguaglianza e rispetto”. E’ quanto si legge nel tweet di palazzo Chigi che posta la foto della lettera firmata da 16 capi di Stato europei indirizzata al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la presidente della commissione Ursula von der Leyen e al presidente di turno, il portoghese Antonio Costa in occasione della celebrazione della giornata internazionale dell’orgoglio lesbico, bisessuale e transgender.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/a7LuZX8M3E

