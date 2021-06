Il segretario dem: "Appoggiamo il sindaco Sala con la massima determinazione"

(LaPresse) “È abbastanza sconcertante vedere l’assenza del Centrodestra da questo dibattito. il Centrodestra che dice di volersi candidare a guidare il Paese e manca della visione della città di Milano. Sembra una discussione più sulle singole persone, manca completamente la visione della città, che non si capisce quale sarà. La nostra è basata su innovazione e sostenibilità, inclusione, impegno sia sul centro che sulle periferie”. Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd in visita a Milano, dopo aver incontrato il sindaco Beppe Sala. “Abbiamo manifestato al sindaco Sala tutto il nostro apprezzamento, sostegno, determinazione ad appoggiarlo col massimo impegno. Credo che per tutto il Centrosinistra Milano rappresenti una delle prove più importanti. Siamo molto fiduciosi per il futuro”, ha aggiunto Letta.

