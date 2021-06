L'accusa del dem: "Alcune forze politiche vogliono usare questa situazione per non fare approvare il ddl"

(LaPresse) “Io sono convinto che il Vaticano possa esprimere le sue opinioni ma sta a noi parlamentari fare le leggi. Quindi spero che venga calendarizzata la legge Zan pr la prossima seduta del Senato”. Così il senatore Andrea Marcucci fuori da palazzo Madama parlando del ddl Zan e dei malumori della Santa Sede. “Sono stato il primo ad aprire un tavolo, poi quando si ha la certezza, non la percezione, che alcune forze politiche vogliono usare questa situazione per non fare approvare la legge, bisogna prenderne atto”.

