Il leader del Carroccio: "Questo disegno di legge è intriso di ideologia"

(LaPresse) “Sono contento perché, dopo mesi di insulti, anche la Chiesa arriva sulle posizioni della Lega, e ringrazio il Santo Padre. Io sono contro ogni tipo di violenza e di discriminazione. Sono per la libertà di amore e di amare chiunque e ovunque, però il Ddl Zan è intriso di ideologia“. Lo ha dichiarato Matteo Salvini – a Lamezia Terme (Catanzaro) in occasione della presentazione del candidato governatore calabrese per il centrodestra Roberto Occhiuto – in relazione alla presa di posizione del Vaticano sul Ddl Zan contro l’omotransfobia.

“Il Ddl Zan prevede processi per chi difende l’idea di famiglia e la sacralità del concetto di mamma e di papà, e arriva sui banchi delle scuole elementari con l’ideologia gender, rubando ai bambini fiabe e sogni”, ha aggiunto Salvini. “Io sono disponibile già da domani a mettermi al tavolo con chiunque voglia ragionare di lotta alla discriminazione, all’abuso e alla violenza, perché il diritto all’amore, alla gioia e alla felicità è intoccabile, però senza tirare in ballo i bambini, senza parlare di uteri in affitto o cose di questo genere”.

