Il leader della Lega a Lamezia Terme alla presentazione del candidato governatore calabrese per il Centrodestra Roberto Occhiuto

(LaPresse) “Noi stiamo lavorando solo e soltanto per l’Italia. Non inseguiamo le polemiche del Pd, che ce l’ha con i calciatori della Nazionale che non si inginocchiano, che propongolo lo Ius Soli… Noi siamo concentrati sul lavoro e sulla salute degli italiani”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Lamezia Terme (Catanzaro) in occasione della presentazione del candidato governatore calabrese per il Centrodestra Roberto Occhiuto. “Sono contento che il tempo ci dia ragione, che il Cts dica che da settimana prossima le mascherine all’aperto si possono togliere, che possano tornare al lavoro anche i gestori di sale da ballo e discoteche, che i giovani possano tornare a divertirsi. Quindi, piano piano, su tutti i fronti, la Lega sta avendo ragione. Il Vaticano dice che il Ddl Zan è ideologico e, quindi, anche su questo noi vogliamo combattere discriminazioni e abusi, ma senza tirare in ballo i bambini e senza processare le idee”. Sul Centrodestra unito, Salvini ha spiegato: “Alzare il tetto della Flat Tax fino ai centomila euro di reddito per partite IVA, autonomi e professionisti, eliminare l’IRAP e semplificare la vita. Per questo un Centrodestra unito, compatto, federato è un valore aggiunto sia per Draghi che per l’Italia”.

