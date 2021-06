"Non c'è nulla di più bello di un nuovo inizio che rimetta in pista, che rimetta in positivo, che rimetta in corsa. Ogni persona è irripetibile. E quindi auguri, ragazzi", ha detto Mattarella

(LaPresse) “Sono qui per esprimere riconoscenza a Exodus e a don Antonio Mazzi. Non c’è nulla di più bello di un nuovo inizio che rimetta in pista, che rimetta in positivo, che rimetta in corsa. Ogni persona è irripetibile. E quindi auguri, ragazzi”. È una parte del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi a Milano. Verso il terzo settore “bisogna esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione del suo ruolo da protagonista” e “struttura portante del nostro Paese di autonoma e specifica responsabilità. Non mi stanco di ringraziare il terzo settore per il contributo che reca al carattere positivo della vita del nostro Paese”, ha aggiunto Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata