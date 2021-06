L'ex ministro 5 Stelle sul provvedimento contro l'omotransfobia contestato dal Vaticano

(LaPresse) Al Vaticano, che ha chiesto una modifica del ddl Zan, perché secondo la Santa Sede violerebbe in alcune parti l’accordo di revisione del Concordato, l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dice: “La norma c’è, sta in piedi, non viola trattati né la Costituzione e sta dalla parte delle persone e dei diritti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata