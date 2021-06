Nella Capitale si vota dalle 8 alle 21

(LaPresse) Dalle 8 alle 21 si vota, a Roma, per le primarie per i candidati sindaci del centrosinistra di Roma. Al circolo Donna Olimpia, dove ha votato anche il candidato Roberto Gualtieri. “Il vento sta cambiando e si porterà via Virginia Raggi come uno tsunami”, ha detto uno dei votanti. “E’ importante votare e esserci pervhé significa partecipare”, ha detto una delle donne che questa mattina ha votato, e che si augura che anche i giovani scelgano il loro candidato. “Preferiamo i voti ai tavoli segreti”; ha detto ancora un ragazzo dopo aver votato.

