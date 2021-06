L'ex ministro ha votato alle primarie al gazebo di Piazza Donna Olimpia.

(LaPresse) Per il candidato a sindaco del Pd, Roberto Gualteri, “oggi è una bellissima giornata e mi dicono che stanno girando in tanti, in tutti i seggi”, ha detto dopo aver votato alle primarie del centrosinistra in cui si sfidano in sette . L’ex ministro ha votato alle primarie al gazebo di Piazza Donna Olimpia. “Facciamo queste primarie nelle condizioni possibili che sono difficili: fa caldo, è fine giugno, c’è la partita e questo rende ancora più straordinaria la partecipazione di chi vota e anche dei volontari”.

