Matteo Lepore, il candidato sindaco del Pd alle primarie del centrosinistra di Bologna ha votato nel pomeriggio. Sfidante di Lepore è Isabella Conti. “Qualsiasi democratico deve credere nella partecipazione: io sono un progressista, un democratico e penso che questa città darà un grande segnale al resto di Italia e da qui partiremo per fare una grande campagna elettorale per vincere contro le destre che non si meritano di guidare Bologna anche perché stanno aspettando il risultato di queste primarie per decidere il loro candidato, quanto di peggio si possa fare per chi crede veramente in questa città”, ha detto prima di entrare al seggio. Alle 12 avevano votato circa 14mila persone. Le urne chiuderanno alle 21.

