Il leader della Lega ne ha parlato a margine del vertice per le amministrative

(LaPresse) “I partiti unici non si fondano dalla sera alla mattina. Meglio federarsi. Io mi accontento per ora di riunire i diversi centro-destra in Italia e in Europa. Sto lavorando a questo, a luglio nuova riunione in Polonia se il centro-destra avrà una sola voce sarà un valore aggiunto per l’Italia e per l’Europa”. Così Matteo Salvini prima del vertice sulle elezioni amministrative a Roma.

