La vicepresidente del gruppo Fi al Senato: "Tema si può affrontare solo se tutti i partiti sono disposti"

(LaPresse) “Il tema del partito unico si può affrontare solo se tutti i partiti del centro destra sono disposti a confluire in unica realtà per cui è giusta la proposta di Berlusconi quando dice che vuole coinvolgere Meloni altra cosa sarebbe una semplice federazione. Il processo non si può compiere dall’oggi al domani e si dovrebbe anche lavorare in Europa affinché si uniscano in unico gruppo visto che ora siamo ih tre gruppi diversi. il progetto di partito unico del centro destra sarebbe più visionario e andrebbe a ripetere quello che c’è negli Usa. E’ un progetto che porterebbe molti elettori a ritornare alle urne. Darebbe un valore aggiunto a questa realtà. Altra cosa è l’annessione di un partito piccolo con uno più grande. Non ci sono solo vantaggi ma anche svantaggi, Gabriella Giammanco, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato.

