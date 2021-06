Il leader della Lega parla anche delle restrizioni legate alla pandemia: "Prossimo obiettivo è liberare italiani dal vincolo della mascherina all'aperto"

(LaPresse) Secondo il leader della Lega Matteo Salvini serve “bloccare per tutta l’estate le cartelle esattoriali: ci sono 160 milioni di cartelle che riguardano 18 milioni di cittadini. Stiamo lavorando sul rinvio almeno fino a settembre, per poi passare alla rottamazione e alla rateizzazione”. Così Salvini incontrando i giornalisti fuori dagli uffici della Lega in Senato a San Luigi dei Francesi.

