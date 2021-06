Così il promotore del ddl durante un presidio a Roma

(LaPresse) “Le 170 audizioni in Senato volute dal presidente leghista Ostellari sono state congegnate ad arte per ritardare i lavori della commissione che deve esprimersi sulla legge contro l’omotransfobia”. Così Alessandro Zan, promotore della proposta di legge, nota come Ddl Zan, che punta a combattere l’omotransfobia e le discriminazioni durante un presidio a Roma. “Per ascoltare tutte le 170 audizioni ci vorrebbero tre anni”, ha proseguito il deputato Dem: “Ci si rende conto di come siano una sfilata dell’omofobia perché le persone invitate pongono contenuti discriminatori inaccettabili”, ha concluso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata