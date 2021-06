Così il leader in pectore M5S a Napoli

(LaPresse) “Il confronto con il Partito Democratico e le forze di sinistra non nasce oggi. Nasce da un’esperienza concreta, di governo. Quindi, è chiaro che è un dialogo che ha già dato dei frutti ed è normale continuare questo dialogo”. Lo ha dichiarato il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli con il candidato sindaco Gaetano Manfredi, rispondendo ad una domanda sull’alleanza tra dem e pentastellati, andata in porto a Napoli, ma non in altre città. “Questo non significa che abbiamo un’alleanza strutturata. Non significa che non ci siano differenze. Il Movimento Cinque Stelle avrà sempre di più una chiara identità, una vocazione autonoma, ma in questa autonomia dobbiamo anche tener conto che, per realizzare il progetto di società che vogliamo, non possiamo che coinvolgere altre forze politiche. Per questo dialoghiamo col PD e le altre forze di Sinistra”, ha aggiunto Conte.

