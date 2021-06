Così il deputato di Italia Viva dopo l'incontro con i sindacati

(LaPresse) “Siamo rimasti sulle nostre posizioni che non significa essere pro o contro i lavoratori. Noi riteniamo che le questioni del mondo del lavoro non si affrontino solo bloccando i licenziamenti. Siamo disposti a dialogare su tutti, ad esempio se in Parlamento arriva l’idea del blocco selettivo noi siamo d’accordo”. Così Luigi Marattin dopo l’incontro con i sindacati

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata